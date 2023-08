Michelle Hunziker, nuovo programma per la showgirl: “Progetto con Gerry Scotti”

La rivoluzione di Mediaset non ha toccato proprio tutti. Se alcuni hanno perso la propria posizione, così non è stato per Michelle Hunziker. La showgirl, infatti, farà il pieno di programmi a partire dall’autunno, con vecchi e consolidati progetti ma anche con nuovi.

Tornerà Michelle Impossible e Striscia

Sicuramente rivedremo la showgirl svizzera dietro il bancone di Striscia La Notizia e nel suo programma Michelle Impossible, molto seguito dagli italiani e con un cast eccezionale formato da amici e colleghi della donna. Tuttavia, Michelle ha ricevuto una nuova proposta dall’emittente televisiva, un progetto ancora top secret.

Nuovo programma per la Hunziker

Intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha rivelato un nuovo progetto top secret all’orizzonte: “Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!”.

Al momento non sappiamo altro a riguardo, anche se non è molto difficile fare delle ipotesi. Sappiamo, ad esempio, che su Canale 5 tornerà il noto programma canoro Io Canto e la conduzione sarà affidata proprio a Gerry Scotti.

Non è tutto perché il programma dedicato ai più piccoli partirà proprio questo autunno, pertanto la frase “Mi rivedrete in tv prestissimo” si sposa alla perfezione.