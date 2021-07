Michelle Hunziker parla dei ricatti ricevuti

Michelle Hinziker è una nota showgirl del mondo della televisione ed è conosciuta soprattutto per il suo sorriso. La donna, durante un’intervista per ”Chi”, ha parlato proprio di quest’aspetto che la caratterizza, rivelando anche di aver dovuto vivere, e di essere uscita, da una situazione davvero pericolosa.

LE PAROLE DI MICHELLE HUNZIKER SUL SUO SORRISO – Le parole di Michelle durante l’intervista sono state: “Ho sempre sorriso molto, spesso per timidezza o senso di inadeguatezza. La risata arriva dalla stessa ghiandola del pianto. Voglio dire che non dovete pensare che la risata sia sinonimo di superficialità. Ho un gran sorriso, ma conosco bene le lacrime, credetemi sono onesta nel dirvi questo”.

MICHELLE HUNZIKER RACCONTA DEI RICATTI SESSUALI RICEVUTI – Michelle Hunziker ormai è molto famosa, ma la strada per arrivare a ciò che è oggi è stata sicuramente tortuosa. Come molte altre donne, anche lei ha incontrato uomini che l’hanno ricattata pur di ottenere ruoli. Lei ha sempre rifiutato questo tipo di proposte.

Le sue parole in merito a questa situazione sono state: “Ho vissuto alcune situazioni terribili nella mia vita. Mi ritengo una sopravvissuta. Per esempio c’è stato un episodio… Io ero in una casetta in affitto in viale Premuda, di fianco a un cinema a luci rosse ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare” .

Ha poi continuato: ”Poi c’erano delle persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ho avuto ogni sorta di ricatto in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più. Però sono riuscita a non cadere in nessuna trappola” . Proprio per il suo passato Michelle è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Per vedere il confronto tra due foto, da giovane e ora, clicca qui.