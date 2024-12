Michelle Hunziker parla di autoerotismo: “Grande tabù ma si tratta di self love”

Michelle Hunziker, in un’intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera, ha affrontato senza remore il tema dell’autoerotismo, sottolineandone i benefici sia fisici che emotivi. La conduttrice, nota per il suo approccio diretto e genuino, ha spiegato come la masturbazione possa rappresentare una forma di cura di sé, spesso trascurata o associata a tabù, soprattutto nel mondo femminile.

Durante la conversazione, la Hunziker ha evidenziato come molte donne fatichino a discutere apertamente di questi argomenti, spesso a causa di stress, pregiudizi o una visione distorta legata alla sessualità femminile. Per lei, invece, l’autoerotismo è una componente fondamentale del benessere generale: “Se la gente sapesse quanto fa bene”, ha dichiarato.

Michelle abbatte i luoghi comuni

La conduttrice ha voluto sfatare i luoghi comuni, in particolare quelli legati alla menopausa e alla sessualità, ribadendo che la gratificazione personale non deve essere considerata qualcosa di “sconcio” o inappropriato: “È self love, fa bene come un bagno caldo, una serata con le amiche o un’ottima cena”.

Oltre a questa riflessione, la presentatrice ha condiviso alcuni dettagli del suo stile di vita, tra cui il regime alimentare e le abitudini che le permettono di mantenersi in forma a 47 anni. Ha anche approfondito il legame tra amore e benessere, definendolo come una combinazione di ormoni che regalano non solo euforia e felicità, ma anche benefici estetici.

Hunziker ha concluso l’intervista con un messaggio diretto e autentico, frutto della sua esperienza di vita: “Ne posso parlare serenamente perché ho vissuto abbastanza. Sono una mamma, una nonna, e credo sia importante rompere i tabù su questi temi”.