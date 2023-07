Michelle Hunziker, prima estate da single dopo il flirt con Giovanni Angiolini: “È uno stato da godersi”

Michelle Hunziker è una delle conduttrici e showgirl più amate in Italia: la sua freschezza, simpatia, bellezza e professionalità le hanno permesso di avere una carriera longeva e proficua e un bacino di fan non indifferente. Per questo motivo, la sua vita privata è sempre sulla bocca di tutti. La 46enne ha rilasciato una lunga intervista per il magazine Oggi e ha ammesso il suo flirt con Giovanni Angiolini, del quale se ne era parlato molto l’anno scorso.

La separazione da Tomaso Trussardi e il flirt con Angiolini

Andiamo per gradi, per chi non ricordasse la vicenda. A gennaio 2022, tramite un comunicato Ansa, Michelle e Tomaso Trussardi annunciarono la loro separazione dopo tanti anni di amore. Successivamente, per alcuni mesi fino al termine dell’estate 2022, la showgirl frequentò Giovanni Angiolini, dottore ed ex gieffino. I due furono paparazzati insieme diverse volte ma i diretti interessati non confermarono mai la vicenda. Per questo, non si conoscono nemmeno i motivi della rottura.

Durante l’intervista, la showgirl ha ammesso di essere pronta a trascorrere la sua prima estate da single. Dunque, seppur indirettamente, Michelle ha confermato quella storia d’amore fugace con Angiolini che ha riempito pagine e pagine di giornali e siti di gossip vari.

“Spaventata per la mia prima estate da single? Ma va, la ‘singletudine’ è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata” ha dichiarato la Hunziker al magazine.

A 46 anni la showgirl è pronta a innamorarsi di nuovo ma questa volta ci va con i piedi di piombo. Michelle cerca un “uomo risolto” capace di accollarsi un “bel carrozzone con tre figli, un nipote e due ex mariti” e che “se ne frega del mio lavoro”. Insomma, non proprio una passeggiata ma nemmeno un qualcosa di impossibile. Parlando, invece, del suo nipotino Cesare, la donna ha detto che “sente il cuore scoppiare” di felicità e gioia.