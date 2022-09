Michelle Hunziker, problemi per il suo programma: “È slittata la messa in onda”

Reduce da un’estate al centro del gossip, per Michelle Hunziker ci sono cattive notizie sul fronte lavorativo. Il pubblico, infatti, dovrà attendere per rivederla in prima serata.

SLITTA LA MESSA IN ONDA – Dopo il successo di ascolti avuto nella prima edizione, Michelle Impossibile era atteso per questo autunno. Da quanto annunciato dal settimanale Oggi, slitterà la messa in onda del programma.

“Il programma di prima serata previsto per questo autunno è slittato all’inizio del prossimo anno”, così si legge sulla rivista. Il settimanale di Alberto Dandolo, inoltre, ha svelato i motivi dietro la decisione presa da Mediaset.

Stando a quanto scoperto, il programma sarebbe stato rimandato per questioni di budget: “La ragione? Problemi di budget. I costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati”. Il pubblico, quindi, dovrà attendere il 2023 per rivedere l’amata presentatrice tornare al timone della sua trasmissione.

Nell’attesa di ritornare in prima serata, Michelle Hunziker si prepara a diventare presto nonna. Stando a quando riportato nelle settimane scorse da Chi, Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa. Inoltre, dopo tutto il gossip degli scorsi mesi, la conduttrice è tornata single. Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle è stata più volte avvistata in compagnia di Giovanni Angiolini, medico ed ex volto del GF. La loro breve storia, però, è giunta al termine.