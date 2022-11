Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi: l’opinione di Vittorio Feltri

Sembrava che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si fossero definitivamente detti addio, ma nelle ultime settimane si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma. A voler dire la sua sul recente gossip è Vittorio Feltri, noto giornalista e amico dell’imprenditore.

L’OPINIONE DI FELTRI – All’annuncio della separazione tra Michelle e Tomaso, Feltri ha voluto dire la sua. Molto amico di Trussardi e suo testimone di nozze, ai tempi il giornalista aveva ammesso di non sapere il motivo di tale decisione, aggiungendo:

“La convivenza è dura da tollerare. C’è un momento in cui lei o lui non ne può più di avere accanto una persona che sbadiglia o si soffia il naso. Segnali piccoli eppure decisivi: al sentimento è subentrata l’insofferenza. E tutto va a rotoli. Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori”.

In una recente intervista dal settimanale Oggi, Feltri è tornato a parlare di Michelle Hunziker e del suo amico. Il giornalista, infatti, ha voluto dire la sua sul presunto ritorno di fiamma dei due, ammettendo di non essere del tutto sicuro di quanto riportato dai giornali:

“Speravo in un loro riavvicinamento e ne sarei felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale…”

Vittorio ha poi aggiunto: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme (non ha fatto alcun trasloco, al contrario di quanto si è raccontato, ndr), lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.