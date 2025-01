Michelle Hunziker, ritorno di fiamma tra lei e Trussardi? Alcuni scatti riaccendono le speranze

Bastano dei gesti affettuosi, immortalati dai paparazzi, per scatenare voci su un presunto ritorno di fiamma? È ciò che è successo con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo la paparazzata pubblicata dal settimanale Oggi.

RITORNO DI FIAMMA?- Era il 2022 quando la conduttrice e l’imprenditore annunciavano ufficialmente la fine del loro matrimonio. Sembrava che la loro storia d’amore fosse giunta al capolinea, ma recentemente, alcune foto dei due hanno riacceso le speranze dei fan.

Michelle e Tomaso sono stati insieme dieci anni e hanno costruito una famiglia con due figlie, Sole e Celeste. Dopo l’annuncio della separazione, Michelle ha sempre detto di essere single, ma non ha mai smesso di credere nell’amore. Eppure, le immagini di quest’ultimo incontro alimentano la curiosità: sono davvero di nuovo una coppia?

In realtà, è più probabile che tra Michelle e Tomaso ci sia un nuovo equilibrio, basato sull’affetto e sul rispetto per il bene delle loro figlie. Le foto, che li ritraggono sorridenti e affettuosi, potrebbero semplicemente raccontare un rapporto sereno e maturo, tipico di due ex che continuano a volersi bene come genitori. Del resto, Michelle ha sempre mantenuto ottimi rapporti con i suoi ex, come nel caso di Eros Ramazzotti, e Tomaso sembra essere un padre molto presente.

Michelle, pur dichiarandosi ancora single, sembra concentrata sul benessere della sua famiglia, mentre Tomaso appare sereno e affettuoso. Le voci su un possibile ritorno insieme restano, ma al momento sembrano più il frutto di speranze che di realtà. Forse, ciò che unisce ancora Michelle e Tomaso non è l’amore romantico, ma una solida complicità familiare, che li aiuta a mantenere un buon rapporto per il bene delle loro figlie.