Michelle Hunziker, rivelazione di Dagospia: “Con Trussardi è finita un anno fa”

Dalla fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è spesso finita al centro del gossip. Riguardo il chiacchierato divorzio, Dagospia ha deciso di lanciare una notizia bomba.

“Con Trussardi è finita da un anno” – Da qualche settimana Michelle e l’oramai ex marito hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dopo 10 anni di matrimonio, i due hanno deciso di prendere due strade totalmente diverse.

Rimangono ancora oscuri i motivi che hanno portato a tale rottura. Su questo divorzio, a rilasciare inaspettate rivelazioni è stato il portale di gossip di Roberto D’Agostino. Stando a quanto riportato dal sito, la storia tra la conduttrice e Trussardi sarebbe finita già da un anno:

“Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”.

E se i rapporti tra Michelle Hunziker e Ramazzotti sono rosei, non si può dire lo stesso di Tomaso. In una recente intervista, infatti, Trussardi non aveva speso belle parole per il cantante:

“Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”