Michelle Hunziker, seno naturale o rifatto? La risposta arriva direttamente dalla figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate in Italia e in molti si sono chiesti se avesse il seno rifatto oppure no

Michelle Hunziker è una delle showgirl più apprezzate in Italia, se non una delle più belle. Ha talento, carisma, invidiabile bellezza e i suoi fan la amano e stimano proprio per questo. Tuttavia, ci sono aspetti della sua vita che la conduttrice preferisce tenere per sé, come ad esempio l’argomento chirurgia.

Michelle ha il seno rifatto?

Nel corso di questi anni, tanti fan si sono chiesti se la donna avesse il seno rifatto o semplicemente fosse un dono di Madre Natura. Sempre perfetto e tonico il dubbio assale da anni. Tuttavia, la showgirl non si è mai pronunciata su questo argomento, anche perché c’è da dire che Michelle non ama parlare della sua vita privata.

Aurora Ramazzotti risponde a questa domanda

Se per anni Michelle non ha voluto parlare dell’argomento, ci ha pensato la figlia Aurora Ramazzotti. Quest’ultima, infatti, è stata ospite del programma Michelle Impossible in onda l’inverno scorso su Canale 5 e per l’occasione si è parlato anche di questo argomento. La conduttrice si è messa in gioco con molta autoironia e ha risposto alle domande della figlia.

“Non ho mai capito perché non l’hai mai detto, rifarsi le tette dopo tre figli è normalissimo” ha detto la figlia di Michelle, facendo quindi intendere che la madre sia ricorsa al chirurgo estetico. Inoltre, la giovane ha aggiunto che l’operazione sarebbe stata fatta in occasione di un altro intervento, quello al tunnel carpale, così da distogliere l’attenzione.

“Col tutore nessuno si è accorto che ti eri rifatta le tette, un genio!” ha scherzato Aurora. “Voglio vedere te, dopo che t’hanno ciucciato tre figlie, cosa ti rimane!” si è giustificata la conduttrice.