Michelle Hunziker si mostra con un fisico perfetto alle Maldive, gli haters l’attaccano

Michelle Hunziker, ormai è una celebre showgirl della televisione italiana. Da un paio di anni a questa parte infatti ha avuto in mano numerose conduzioni di programmi tv, da Striscia La Notizia, fino ad arrivare a Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La giovane donna ha pubblicato una foto sui social che ha fatto molto scalpore tra i fan. Ecco di cosa si tratta.

MICHELLE HUNZIKER: LA FOTO IN CUI APPARE PERFETTA SU INSTAGRAM – Come dicevamo, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto in cui appare con un fisico perfetto e statuario sui social, in particolar modo su Instagram. La donna si troverebbe alle Maldive e nella foto che la ritrae sulla spiaggia indossa un bellissimo costume nero con delle fascette rosa. La didascalia della sua foto riporta: ‘relax’.

I COMMENTI SOTTO LA FOTO DI MICHELLE HUNZIKER – Non sono mancati commenti di elogio di molti fan di Michelle. Qualcuno l’ha definita bellissima, altri un’eterna ragazzina per il modo in cui appare oggi ancora dopo anni. Ci sono peró anche commenti di haters. Un utente per esempio l’ha attaccata perchè ha sostenuto che si mantiene così bene solo perchè non fa nulla tutto il giorno. Un altro ancora ha tirato fuori il Coronavirus dichiarandosi preoccupato per questo mentre lei si rilassa alle Maldive, qualcuno ha preso le sue difese. Per ora ancora nessuna risposta da parte della showgirl, staremo a vedere.