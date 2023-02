Michelle Hunziker non vede l'ora di diventare nonna e per questo è impegnata nel fare sorprese molto dolci a sua figlia Aurora

Manca ormai molto poco al parto di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La giovane è in attesa del suo primo figlio concepito con Goffredo Cerza e i nonni non sono più nella pelle. La nota conduttrice, infatti, è talmente emozionata da mostrare ogni giorno sorprese per la figlia.

Ultima sorpresa per Aurora

Michelle ha pubblicato sui social un video velocizzato in cui si vede lei assieme alle sue figlie Celeste e Sole montare la culla per il futuro nascituro. “Io e le mie piccole aiutanti nel montaggio della culla e fasciatoio di bebè” ha scritto la conduttrice allegando il simpatico video. Aurora ha ricondiviso sul suo profilo il contenuto aggiungendo diverse emoticon con la risata.

Intervistata a Verissimo qualche tempo fa, La Hunziker ha dichiarato di non vedere l’ora di tenere tra le braccia il suo nipotino. Ecco cosa ha dichiarato al talk di Silvia Toffanin:

“Aurora ha solo 19 anni in meno di me e io sto per diventare nonna del suo bambino. Non vedo l’ora, il mio cuore scoppia di gioia perché la mia casa sarà piena di bambini”.

Inoltre, durante la prima puntata di Michelle Impossible, Aurora è entrata in studio con un grande pancione per fare una sorpresa a papà Eros e cantare una canzone con lui. Per quell’occasione, Michelle si è lasciata andare ad una grande commozione e lacrime nel vedere la sua famiglia riunita.