Michelle Hunziker, storia già finita con Giovanni Angiolini? Lo scoop di Chi

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbe già finita, stando allo scoop lanciato dal settimanale Chi. La relazione tra la showgirl e il medico ha fatto chiacchierare i giornali di gossip e siti online per mesi ma adesso pare proprio che tra i due non ci sia più niente. Cosa sarà successo?

Love story finita

A nulla sono servite vacanze, cene tra amici, conoscenza con la famiglia: evidentemente i due non erano destinati ad essere una coppia. Il settimanale Chi, in edicola da oggi, ha fatto luce sull’argomento più chiacchierato di questi mesi parlando con alcune fonti vicine alla showgirl.

Stando, infatti, a questi amici vicini “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Nessun tradimento, nessuna incomprensione, nulla di nulla. Una relazione conclusa di comune accordo per colpa di nessuno. Nonostante le ottime premesse, i due si sono lasciati.

Nel frattempo, Michelle è stata vista in Franciacorta dall’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale ultimamente ha ripreso un rapporto civile. I più nostalgici e romantici sperano nel ritorno di fiamma ma per ora c’è solo una bella amicizia.

Giovanni Angiolini: chi è il medico che ha fatto girare la testa alla showgirl

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico che ha conosciuto la popolarità nel 2015 quando entrò nella casa del Grande Fratello. Nel reality intraprese una relazione con Mary Falconieri, successivamente finita in modo burrascoso probabilmente per un tradimento di lui. L’uomo non è sposato, non ha figli a differenza di Michelle che ha alle spalle due divorzi e tre figlie.