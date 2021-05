Michelle Hunziker, sui social uno scatto del passato: “Guardate com’ero truzza”

Giunta in Italia da giovanissima come modella, Michelle Hunziker è attualmente una delle conduttrici più amate. Con il suo carattere esuberate e il sorriso contagioso la donna ha conquistato il Bel Paese. La Hunziker, però, non è solo sulla cresta dell’onda televisiva, ma anche molto attiva sui social.

Solita condividere su Instagram sprazzi della sua vita, la conduttrice televisiva si mostra insieme alla sua famiglia. Tra foto insieme ai suoi cari, gag o brevi filmati in cui si diletta a cantare e a ballare, l’attrice non manca di condividere suoi scatti del passato. L’ultima foto pubblicata, mostra una piccola Michelle.

“Guardate com’ero truzza” – Solo ieri, la Hunziker ha voluto condividere con i suoi follower una foto pescata dal passato. Con la solita ironia che la contraddistingue da sempre, la presentatrice ha voluto commentare il suo stesso scatto. L’immagine in questione la mostra all’età di 13 anni, in tenuta balneare.

A non passare inosservato è il colore dei capelli, solitamente biondissimi, nello scatto incriminato sono scuri. Per l’occasione, Michelle ha voluto indossare un paio di jeans a vita alta, tenuti da una cintura borchiata che le metteva in risalto il punto vita. A spiccare è il costume intero leopardato, caratterizzato da delle sensuali stringhe.

Ad accompagnare il buffo scatto è l’ironica didascalia: “Reperto storico del mio passato!!! Avevo 13 anni…ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! 😂 guardate com’ero truzza!!!! 😂😂😂 sto male!”.