Michelle Hunziker, travolta dalle critiche: “Come si fa ad andare a un matrimonio vestita così?”

Nelle ultime ore a trovarsi nel mirino delle critiche degli utenti dei social è stata Michelle Hunziker. Questa volta a finire al centro delle polemiche non è la sua vita sentimentale o la sua famiglia, ma la scelta dell’outfit per il recente matrimonio a cui ha preso parte.

TRAVOLTA DALLE CRITICHE – Sempre molto attiva sui social, la Hunziker è solita condividere con i suoi 6 milioni di seguaci la sua quotidianità attraverso i suoi post e le sue storie di Instagram. Così ha fatto anche ieri, svelando ai suoi fan di essere a Roma in occasione del matrimonio di una coppia di due suoi cari amici.

Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di indossare un lungo vestito nero che ha suscitato non poche polemiche. Sotto al post che Michelle Hunziker ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram, in cui si mostra con il suo outfit per il matrimonio, sono fioccate le critiche per la scelta del colore dell’abito.

“Ma come si fa ad andare a un matrimonio, tutta vestita di nero? Tienilo per un funerale”, ha così commentato un utente. C’è chi ha anche scritto: “Ma con tutti i colori del mondo perché hai scelto un abito nero un po’ tetro?“.

Ovviamente c’è stato chi ha preso le difese della conduttrice, sottolineando quanto fossero esagerati i commenti contro la donna. Dal canto suo, la Hunziker ha preferito non replicare alle polemiche del suo