Michelle Hunziker, ultimi rumors: in crisi con Tommaso Trussardi?

Stando ad alcune inaspettate indiscrezioni emerse dal mondo del gossip, il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sarebbe in crisi. A farlo pensare sarebbe stata una vacanza della conduttrice senza il marito e ad alcuni rumors riportati da noti settimanali.

ARIA DI CRISI? – A lanciare lo scoop è stata la rivista Diva e Donna, lasciando i lettori non tanto sorpresi. Da tempo, infatti, si erano iniziato a sospettare che tra i due ci fosse aria di crisi. Insieme dal 2011, nel 2014 Michelle e Tommaso sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nate Sole e Celeste, le sorelle di Aurora, avuta dalla precedente relazione con Eros Ramazzotti.

Da quanto emerso dallo scoop, già da novembre i due starebbero vivendo separati: la conduttrice a Milano con le figlie e Trussardi a Bergamo, nella grande villa in Città Alta. Inoltre, sempre secondo le voci, la coppia non si sarebbe riunita nemmeno per le vacanze natalizie.

Poco tempo fa la stessa Hunziker aveva ammesso che: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere la mia vita”.

Ad alimentare le voci che vedono Trussardi e Michelle in crisi sono stati anche gli scatti inediti pubblicati su Oggi. Il settimanale ha mostrato la conduttrice a San Cassiano, in Alta Badia, Alto Adige. Al posto del suo solito sorriso, però, la donna nelle foto appare incupita e pensierosa. In vacanza con lei, oltre alle figlie Sole e Celeste, c’era l’amica Serena Autieri. Davanti alle foto, in molti hanno subito pensato che l’umore cupo di Michelle Hunziker sia dovuto proprio al periodo di crisi che sta attraversando con il marito. Sarà realmente così?

