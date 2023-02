Michelle Impossible, la Hunziker si commuove con la figlia Aurora ed Eros Ramazzotti

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossible and friends, programma condotto da Michelle Hunziker, la quale si cimenta in canto, ballo e chiacchierate con i suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Proprio ieri sera, infatti, la conduttrice svizzera si è emozionata davanti a un duetto speciale.

Mamma Michelle si emoziona davanti alla figlia ed Eros Ramazzotti

La storia d’amore tra la showgirl e il cantante è stata una delle più amate in assoluto e in tanti ancora sperano in un ritorno di fiamma. I due, però, sono rimasti una famiglia e l’affetto che provano l’un per l’altra indissolubile. Per questo motivo, Eros ha partecipato alla prima puntata dello show portando sul palco alcuni dei pezzi più celebri della sua carriera.

Tuttavia, l’uomo ha ricevuto una grande sorpresa: quella di poter duettare con la figlia Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio. Prima di tutto questo, però, i due si sono lasciati andare a lunghe confessioni. La giovane ha detto: “Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo. Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”.

Il padre le ha risposto dolcemente: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”. A quel punto, la figlia ha domandato a papà Eros come fosse vivere il successo prima e ora: “Era più difficile arrivare, chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti”. Il padre ha poi spiegato perché non volesse che la figlia seguisse le sue orme: “Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me”.

Dopo aver cantato insieme, Michelle ha raggiunto i due al centro del palco per unirsi in un grande abbraccio. Su Twitter ha poi pubblicato alcune foto dell’evento con la seguente didascalia ironica: “Diapositive del mio crollo emotivo”.