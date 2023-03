Michelle Impossible, Mago Forest show su Eros Ramazzotti: “Si ricorda del tuo nome o ha bisogno del gobbo?”

Mercoledì sera è andata in onda l’ultima imperdibile puntata di Michelle Impossible condotto da Michelle Hunziker e accompagnata da Katia Follesa e il Mago Forest. La conduttrice svizzera ha invitato nuovamente sua figlia Aurora, ormai prossima al parto, e le due si sono lasciate fare delle domande da Forest, stile intervista.

Battutine su Eros Ramazzotti

Il bersaglio preferito del Mago Forest è sicuramente la famiglia della Hunziker, infatti, non ci ha riflettuto due volte prima di fare domande scomode su di loro. Nello specifico, si è parlato della nascita di Aurora e della canzone che il padre le ha dedicato. “Tuo papà Eros Ramazzotti, quanto tu sei nata, ormai lo sanno tutti, ti ha dedicato una bellissima canzone (L’aurora, ndr). Non so se l’ha scritta proprio mentre tu nascevi, nella sala operatoria o lì vicino” ha esordito Forest a Michelle Impossible.

“Quello che voglio chiederti è: tuo papà, quando in casa ti chiama, si ricorda il tuo nome a memoria o ha bisogno del gobbo?” ha chiesto il Mago provocando una risata imbarazzata da parte delle due donne e un sonoro “Ma dai” provenire da Michelle.

Il siparietto a Sanremo

Ma perché la Hunziker è sembrata più imbarazzata che divertita? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare indietro di qualche settimana al Festival di Sanremo. Ultimo, cantante in gara, ha deciso di esibirsi per la serata dei duetti e delle cover proprio con Eros Ramazzotti. Il cantante, però, si è dimenticato del testo di una sua canzone, Un’emozione per sempre, e ha ironizzato: “Sai che non me la ricordo?”.

In un video apparso sul web dietro le quinte, Eros non ha preso molto bene questo suo errore per questo la sua reazione è stata molto dura: “Non c’era il gobbo, bravi. Grazie. Un amico mio c’è morto”.