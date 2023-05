Micol Incorvaia, inaspettata rivelazione su Edoardo Tavassi: “La nostra prima volta è stata…”

Tra le coppie nate durante l’ultima edizione del GF Vip, c’è quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. La loro storia ha fatto sognare il pubblico del reality, tanto che ad oggi sono molto seguiti e apprezzati da un numeroso seguito.

Ai di Turchese Baracchi a Radio Cusano Campus, Edoardo e Micol hanno parlato della loro chiacchierata love-story. La sorella di Clizia Incorvaia si è lasciata andare ad una rivelazione alquanto piccante su lei e il fidanzato.

“La nostra prima volta è stata…” – Dal viversi 24 ore su 24, come prevede il reality, una volta fuori dalla casa Edoardo e Micol hanno dovuto fare i conti con la distanza. Proprio per questo l’ex naufrago ha voluto fare un passo avanti, attraverso una romantica lettera che ha voluto rendere pubblica a DiPiu, in cui ha proposto alla fidanzata di venire a vivere da lui a Milano.

Parlando della proposta del fidanzato e, quindi, della possibilità di iniziare una convivenza, Micol ha ammesso di sentirsi pronta. La ragazza, infatti, ha così dichiarato nel programma radiofonico:

“Io mi trasferirò. Pensando alla convivenza degli altri storco sempre il naso ma a sto giro sento l’esigenza. E’ come se non avessi una fissa dimora. Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa perché mi manca. Non sono gelosa, lui non mi da neanche modo di esserlo. C’è la gelosia buona. Lui un po’ geloso lo è ma mi fa vedere. Io spero di trasferirmi prima dell’estate. Anche a me è balenata l’idea di divenire un giorno la mamma di suo figlio”.

Non sono mancati i temi piccanti, come l’intimità all’interno della casa più spiata d’Italia. In merito a ciò, Micol Incorvaia ha svelato quando è stata la sua prima volta con Tavassi: “La vera prima volta che abbiamo fatto l’amore è stato fuori dalla Casa”.