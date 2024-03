Miglior calciatore di sempre: per Antonio Cassano è Lionel Messi

L’ex calciatore, tra le altre, di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato chi, per lui, è stato il miglior calciatore della storia del calcio. Nonostante abbia sempre lodato un grande calciatore quale Diego Maradona, Cassano ha messo in cima alla lista un altro argentino: Lionel Messi.

“Il mio grande idolo e il più forte di tutti in assoluto senza se e senza ma. Ha portato il popolo argentino in cima al mondo e solo lui lo poteva fare con 7 reti in 7 partite. Nessuno ha mai fatto una roba del genere”.

“Leo goditi questo momento che rimarrà in eterno”, ha dichiarato l’ex calciatore ora opinionista TV.

Non è la prima volta che Cassano loda Lionel Messi. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina: “Io dal 2006 dico che Messi è il più grande calciatore che si sia mai visto nella storia del calcio. A 35 anni, 7 partite, 7 gol e 4 assist, una continuità impressionante. Maradona è unico e irripetibile, ma Leo è qualcosa di più ancora”.