Migliorare il servizio Hotel per un soggiorno a 5 Stelle

Ottenere 5 stelle per la propria struttura ricettiva è senza dubbio il desiderio di molti albergatori, i quali effettuano dei veri e propri investimenti per quanto riguarda la struttura, i servizi e il personale. Non tutti però forse sanno che il sistema di assegnazione delle stelle agli hotel è piuttosto nuovo e risale appena al 2008. Prima di allora infatti l’assegnazione delle stelle procedeva su base regionale, con differenze anche evidenti da regione a regione. Dal 2008 in poi è stato dunque stabilito uno standard che investe l’intero territorio italiano, mettendo in luce i servizi essenziali per ottenere un determinato numero di stelle. Ma quali sono nello specifico i requisiti necessari affinché la struttura sia classificata come 5 stelle o 5 stelle L?

Requisiti per Hotel a 5 Stelle in Italia

Il primo requisito essenziale affinché un hotel sia classificato come 5 stelle è relativo al servizio di reception, che deve essere a disposizione degli ospiti almeno 16 ore su 24; le ore restanti non possono comunque rimanere scoperte ed è necessario che sia presente in struttura un addetto per il cambio. Tutto il personale deve inoltre indossare la divisa e conoscere almeno tre lingue straniere.

Dal punto di vista delle camere invece quest’ultime hanno delle dimensioni fisse: le camere singole devono essere di almeno 9mq, che salgono a 15mq per quelle doppie, mentre il bagno deve essere almeno di 6mq e privato in tutte le camere. La pulizia delle camere avviene quotidianamente, talvolta con un riassetto in orario pomeridiano, e all’interno delle stesse devono essere presenti una serie di dotazioni: televisione satellitare, la connessione ad Internet, il telefono, una poltrona e un frigobar. Per quanto riguarda invece il riscaldamento e la climatizzazione, questi sono obbligatori sia nelle camere sia nel resto della struttura. Chiudono i servizi offerti, che devono includere il lavaggio e la stiratura della biancheria, il trasporto bagagli, la piscina, uno o più ristoranti e la palestra.

Hotel 5 Stelle Lusso

Gli hotel 5 stelle lusso (o 5 stelle L) presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche degli hotel 5 stelle. Ciò che li differenzia è la presenza di camere più grandi, fino a 20mq per le camere doppie, e il servizio di reception 24 ore su 24. Alle forniture alberghiere in camera vanno ad aggiungersi la cassetta di sicurezza ed eventualmente una vasca jacuzzi, mentre tra i servizi aggiuntivi figurano il servizio di fotocopie e fax, il servizio centro benessere, il servizio limousine, la presenza di una o più sale meeting e il parcheggio auto disponibile 24 ore su 24 per il 100% delle camere.

Attribuzione Stelle Hotel: i servizi principali

Tirando le somme di quanto evidenziato finora in relazione al sistema di assegnazione delle stelle alle strutture ricettive è possibile notare come i servizi direttamente coinvolti nell’assegnazione siano quelli relativi soprattutto alla reception e alle singole camere. Maggiore è il numero di stelle infatti maggiori sono le competenze richieste al personale, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere, e maggiori sono le dimensioni e le dotazioni delle camere della struttura, che devono garantire agli ospiti il massimo comfort e invogliarli al contempo a ritornare.

Complementi e forniture alberghiere consigliati

Per assicurarsi di rientrare nei requisiti richiesti per l’assegnazione delle stelle è consigliabile affidarsi ad aziende specializzate nel settore. Oltre ad offrire un servizio di consulenza su misura, queste aziende possono fornire agli albergatori consigli preziosi su mobili e complementi d’arredo da utilizzare in struttura. Tra questi, ad esempio, il bancone della reception così come poltroncine e divanetti, ma anche armadi da camera che rispondano alle omologazioni richieste in termini di sicurezza. Non resta che scegliere il miglior e-commerce 2022 di forniture alberghiere per offrire un servizio a 5 stelle!