Quali sono le migliori banche e finanziarie di Napoli per chiedere un prestito?

Se ti trovi nella terra della splendida dea partenopea e sei alla ricerca di una banca affidabile o di una società finanziaria alla quale rivolgerti in totale sicurezza per chiedere un prestito, sei approdato nell’articolo giusto. Ci occuperemo proprio di questo affidandoci all’elenco delle migliori banche italiane di Mondo Prestiti.

Migliori banche e finanziarie di Napoli per chiedere un prestito

Senza perderci in chiacchiere, vediamo quali sono le migliori banche e finanziarie di Napoli per chiedere un prestito.

Prestito facile di Intesa Sanpaolo

La prima banca che vale la pena citare è Intesa Sanpaolo, giacché è una delle più importanti d’Italia, nata dalla fusione di due importanti gruppi creditizi: la milanese Intesa e la torinese Sanpaolo. A loro volta già inglobanti diverse realtà creditizie italiane fondamentali per il territorio, da Nord a Sud.

Tra l’altro, il gruppo Intesa Sanpaolo ha assorbito proprio la banca più importante di Napoli e tra i punti di riferimento del Mezzogiorno: il Banco di Napoli.

Intesa Sanpaolo offre il servizio Prestito facile. E’ importante avere requisiti quali un contratto di lavoro stabile e la percezione di una pensione.

I lavoratori autonomi dovranno presentare l’ultima dichiarazione dei redditi e dimostrare che l’attività che svolgono sia continuativa.

Il Tan è fisso al 9% per tutti gli importi richiesti fino a 50.000€, mentre per somme maggiori fino a 75.000€ c’è un tasso variabile ed un TAEG che si attesta sul 9,75%.

Prestito Facile offre una convenzione con l’Inps destinato ai pensionati ed ai dipendenti. Queste le principali condizioni dei prestiti:

importo massimo è di 75.000€ comprensivo di interessi ed imposte

ammortamento fino a 10 anni

età massima è di 82 anni

Quindi, possiamo dire che per tetto massimo del capitale richiedibile, il piano di rientro molto generoso e, soprattutto, l’età massima del richiedente molto più alta della media (che generalmente è di 70-75 anni), rende questa proposta davvero allettante.

Non sono previste delle spese di istruttoria, nemmeno per il pagamento delle rate. L’invio dei documenti sia online che cartacei sono del tutto esenti a commissioni.

Con la convezione con Inps un importo di circa 10.000€ prevede un Tan di 6,95% ed un Taeg al 7,26%.

Prestito QuintoCè di FidItalia

Fiditalia offre l’interessante servizio “Prestito QuintoCè” che riguarda maggiormente la cessione del quinto. Quindi, il prestito e i relativi interessi sono detratti dal 20% dello stipendio o della pensione di chi ha richiesto il prestito. Ovviamente, la cessione del quinto richiede anche che l’entrata mensile sia sufficiente affinché si possa sottrarre appunto un suo quinto.

Il finanziamento in questione si rivolge direttamente a dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a quelli con contratto determinato. Sebbene, per ovvi motivi, i tempi del piano di rientro del prestito non può essere superiore alla durata del contratto. E’ possibile richiedere QuintoCè anche se si è pensionati, purché si benefici di una pensione sufficiente.

Anche qui la soglia di età per richiedere il prestito è molto generosa, anche più della soluzione precedente, visto che arriva a 90 anni.

I documenti per avviare la richiesta sono semplici da poter reperire:

documento di identità o qualunque di riconoscimento in corso di validità codice fiscale certificato di stipendio oppure di quota cedibile che è rilasciato da datore di lavoro

Fiditalia mette anche a disposizione delle polizze assicurative in grado di garantire il completamento del pagamento nel caso di difficoltà. Per un finanziamento di una somma di 15.000€ della durata di 6 anni è compreso un TAN fisso a 5,99%, un TAEG a 7,23% e una rata mensile di importo inferiore a 300€.

Consel di Banca Sella

Banca Sella è un’altra banca importante presente a Napoli. Particolarmente interessante è il prestito personale Consel.

Tra i punti a favore il fatto che non annovera spese di incasso rata, di istruttoria o per tutte le altre comunicazioni che solitamente sono soggette alle imposte sul bollo.

Oltretutto, non è necessario accordarsi sulla finalità del finanziamento, ma è possibile impiegarlo subito nel modo che si preferisce.

A Napoli e provincia sono presenti tantissime filiali di Banca Sella, facilmente individuabili andando sul sito ufficiale dell’istituto di credito o su Google Maps. La consulenza è altamente qualificata e saprà indirizzare verso la scelta migliore.

Oer quanto concerne gli interessi, troviamo un TAN massimo del mese che si attesta al 6,99%, permettendo inoltre al cliente di comprare oggi e pagare domani.

Sulla richiesta di prestito, effettuata in via telematica non sono previste delle spese accessorie e per la valutazione della pratica.

GenFin Finanziamenti

Genfin Finanziamenti è una rinomata agenzia finanziaria territoriale operante oramai da diversi anni nel campo dei finanziamenti personali e dei mutui.

I servizi offerti sono davvero diversi e possono soddisfare anche la clientela più esigente.

Le soluzioni offerte da Genfin Finanziamenti sono diverse: dalla classica erogazione di prestiti e mutui destinati per l’acquisto di un’immobile o per la ristrutturazione della propria abitazione, fino alle consulenze finanziarie gratuite.

E’ possibile fare tutto online, dalla consulenza alla firma digitale del prestito.

Doppio Quinto di Prestiter

Prestiter è un prodotto finanziario mirato a favorire soprattutto i lavoratori dipendenti ed i pensionati mediante l’espediente della cessione del quinto dello stipendio.

E’ possibile richiedere una somma compresa tra i 5.000 e i 75.000 e con un tasso fisso che consente di garantire una rata costante nel tempo.

Prestiter presenta un vantaggio molto importante: non occorre giustificare la spesa, i rimborsi sono molto comodi ed eliminano la possibilità di ritardo e le sanzioni successive.

Anche i cattivi pagatori sono i benvenuti, purché ovviamente controbilancino la propria posizione negativa presentando altre garanzie.

Inutile dire che Prestiter spalanca le porte anche ai pensionati.

Prestiter offre la possibilità di richiedere il cosiddetto prestito delega: si tratta di un prodotto detto anche Doppio Quinto. Il nome deriva dal fatto che permette di integrare un 20% in più in riferimento ad una cessione già in corso, per un totale del 40% dello stipendio netto.

Ovviamente occorre che ci siano accordi tra l’amministrazione pagante e l’intermediario. Quindi non bisogna darla per scontato.

Ad onor del vero, occorre dire che Presister rientra sempre nel gruppo Intesa Sanpaolo. Della cui importanza abbiamo parlato in precedenza.

Prestito flessibile di Agos Ducato spa

Chiudiamo questa carrellata di migliori banche e finanziarie di Napoli per richiedere un prestito con un altro nome noto sicuramente ai più: Agos Ducato Spa. Società finanziarie tra le più storiche nel nostro paese, la quale offre l’interessante Prestito flessibile.

I vantaggi sono diversi:

la somma massima richiedibile ammonta fino a 30.000€

è possibile saltare una rata posticipandone il rimborso in caso di estrema necessità

è consentito modificare in corso d’opera l’importo della rata mutando di conseguenza anche la durata dello stesso finanziamento

tassi di interesse davvero competitivi

Anche qui, come ormai in quasi tutte le realtà competitive, è possibile chiedere delucidazioni sull’offerta anche online.