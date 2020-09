Miguel Oliveira si sposa, la fortunata è la sorellastra

Notiziona dal mondo della MotoGP, il famoso motociclista Miguel Oliveira si sposa. Una news importante che ha tuttavia attirato l’attenzione più per un piccolo dettaglio. La futura sposa della star del MotoGP non è altri che la sorellastra, Andreia Pimenta.

RELAZIONE SEGRETA – Il loro amore, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è cosa nuova e quindi la loro decisione non è assolutamente prematura. In realtà la loro relazione andava avanti da ben 11 anni, semplicemente non era nota al pubblico. Una relazione segreta che ha finalmente portato i due a compiere il logico passo successivo.

Proprio durante l’annuncio del loro matrimonio, ne approfittano per rivelare al mondo il forte legame che già si era installato tra i due. Questo fin da quando erano bambini per poi sbocciare in qualcosa di più di un amore fraterno. Infatti la loro “parentela” è proprio quello che frenato la coppia riguardo una qualsiasi dichiarazione pubblica sulla loro relazione.

ANDREIA – La sposa di Miguel Oliveira è la figlia di Cristina, donna con cui il padre del celebre pilota è convogliato a nozze. All’epoca Andreia e Miguel erano ragazzini, quest’ultimo aveva infatti solo 13 anni. Ma dal primo momento in cui vide la sua futura compagna, se ne innamorò perdutamente, come dichiara lui stesso. Diventarono quindi subito inseparabili.

Lei di professione fa la dentista e nonostante la loro unione possa scioccare molti, il padre del promettente motociclista ha annunciato tranquillamente di approvare la sua scelta. «Sono contento che mio figlio stia sposando la donna della sua vita». Per condividere questo momento speciale con i suoi fan, Oliveira ha pubblicato la bella notizia sui social con tanto di didascalia a tema motociclismo.

«Ciao amici. Voglio condividere con voi che oggi mi sono inginocchiato ad una curva importante della mia vita senza un graffio! Lei ha detto SI!»