Miguel Van Damme, il triste annuncio: “La leucemia è tornata, la cura non sta funzionando”

A dare il triste annuncio riguardo la salute di Miguel Van Damme è il portiere stesso. Il 27enne ha infatti aggiornato i suoi fan tramite un drammatico video postato su Instagram. Purtroppo, per il portiere del Cercle Brugge sono giunte cattive notizie: la leucemia è tornata.

“La leucemia è tornata” – Miguel ha deciso di aggiornare i tanti fan che lo seguono sui social, rivelando che il tumore che gli era stato diagnosticato l’anno è tornato per la terza volta. Questa volta, però, non ci sono al momento cure da somministrarrgli.

“Purtroppo ho di nuovo delle brutte notizie: i risultati dell’ultima biopsia al midollo osseo hanno infatti evidenziato che la leucemia è tornata. Questo vuol dire che la cura che sto facendo non sta funzionando. Ad ora non ci sono altre opzioni, perché ho già fatto tutti i trattamenti che potevo e non ne esistono altri“, ha così dichiarato lo sportiva belga nel commovente video postato su Instagram.

“Non so per quanto tempo potrò continuare così” – A rendere ancora più drammatica la notizia è l’assenza di cure. Infatti, da quanto ha rivelato il portiere 27enne, ora l’unica cosa che possono fare i medici è tenerlo in vita il più possibile. Il calciatore ha poi proseguito, spiegando che dovrà mettersi in quarantena per 4 settimane per via della chemioterapia: “Questo ha già dimostrato che può espellere la leucemia dal mio corpo, anche se solo temporaneamente. Questo potrebbe darmi un po ‘di tempo”.

Nonostante tutto, Miguel Van Damme ha deciso di non arrendersi e di continuare a lottare come ha sempre fatto: “Per quanto tempo posso continuare così, non lo so. Di certo non mi arrenderò e farò di tutto per rimandarlo il più a lungo possibile. Sarà molto dura, per via della cruna dell’ago, un po ‘di speranza, continuo a crederci. Non mi arrenderò mai. Sarà molto dura, sono sulla cruna dell’ago, un po ‘di speranza, continuo a crederci. Non mollerò mai”.