Mihajlovic è una furia ai microfoni di Sky Sport: “La trasmissione condotta dal marito della Parodi sembra Inter Channel”

Sinisa Mihajlovic non è certo uno che le manda a dire e quando c’è da togliersi qualche sassolino dalle scarpe lo fa senza troppi problemi.

Al termine della sconfitta del suo Bologna in casa con il Sassuolo, il tecnico si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed ha attaccato duramente la trasmissione Sky Calcio Club, condotta da Fabio Caressa. Colpevole di non aver sottolineato e approfondito la prestazione dei suoi nella precedente vittoria a San Siro con l’Inter. Ecco le dichiarazioni:

“Domenica abbiamo vinto con l’Inter con l’uomo in meno. Ho visto la trasmissione in cui si tolgono le giacche (Sky Calcio Club, ndr), con quell’uomo piccolino che conduce, il marito della Parodi, non si è detto una parola del Bologna.

Sembravate Inter Channel (Inter Tv, ndr), si è parlato mezz’ora dell’Inter, mai una parola di merito al Bologna. È una vergogna, questo non è giornalismo”.

Ad ascoltare le parole stavolta non c’era Caressa ma Alessandro Bonan, che non ha avuto modo di replicare dato che l’allenatore, non appena finito il suo sfogo, si è tolto gli auricolari e si è allontanato.