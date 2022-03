Mihajlovic sapeva da tempo che la leucemia fosse tornata

Sinisa Mihajlovic si era operato già dopo la Salernitana. Ora il tecnico serbo dovrà continuare a giocare la partita più importante della sua vita

Brutte notizie in casa Bologna e non solo, anche per il calcio in generale. La battaglia di Sinisa Mihajlovic contro la leucemia sembra non esser finita. La malattia sembra stia tornando, con avvisaglie già un mese fa.

L’allenatore serbo dovrà continuare a lottare, per evitare di cedere ad un avversario di cui dice non esser impaurito. Le prime avvisaglie di un ritorno sarebbero avvenute a fine Febbraio dopo la partita con la Salernitana. L’allenatore si sarebbe sentito male. L’intervento segreto, poi, di cui non avrebbe detto nulla a nessuno. L’altro giorno la conferenza stampa – stavolta parlandone al suo staff e ai suoi giocatori – e dovrà stare fuori per un po’.

La partita più importante della sua vita

La prima volta l’allenatore serbo fu messo alle strette nel 2019. A quel tempo – come confermato da lui in conferenza stampa – non riuscì a trattenere le lacrime. Ora si trova ad essere più tranquillo, pronto a sconfiggere definitivamente la leucemia. Una battaglia a cui lui si dice pronto, definendo la malattia come coraggiosa a tornare da lui.

Tanti i messaggi di solidarietà per l’allenatore dei felsinei, che ha riunito tutto il mondo calcistico e non solo. L’ex centrocampista di Inter e Lazio è apprezzato e amato in lungo e in largo nello stivale italico. Anche chi non lo apprezza particolarmente si è dovuto inchinare, davanti ad una situazione più grande dei colori.