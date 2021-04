Mila Kunis è una tossicodipendente nel trailer di “Four Good Days”

Mila Kunis è la protagonista di Four Good Days di Rodrigo Garcia.

Il film è basato sull’articolo del 2016 del Washington Post di Eli Saslow inititolato How’s Amanda? A story of truth, lies and an American addiction.

Accanto all’attrice vi sarà Glenn Close nel ruolo della madre del personaggio della Kunis con cui ha un rapporto conflittuale. Stephen Root, Carla Gallo, Chad Lindberg, Joshua Leonard compongono il resto del cast.

Sinossi di Four Good Days tramite Collider:

“Il film vede Mila Kunis nel ruolo di Molly, una donna di 31 anni che implora la madre Deb, che non vede da tempo, di aiutarla a sconfiggere la battaglia contro i demoni che hanno fatto sì che prendesse decisioni estremamente sbagliate. Nonostante tutto quello che ha passato in più di un decennio fatto di delusioni, dolore e rabbia, Deb decide di fare un ultimo tentativo con la figlia per salvarla dalla dipendenza crudele dall’eroina. Una volta riunite cercheranno entrambe di riconquistare l’amore e fiducia che una volta le univa”.

Mila Kunis è irriconoscibile nel trailer che è stato rilasciato:

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 25 gennaio 2021. In seguito verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 30 aprile 2021 per poi approdare on demand a partire dal 21 maggio 2021.

Recentemente Glenn Close ha recitato accanto ad Amy Adams nel film Elegia Americana di Ron Howard. Questo ruolo le è valso una candidatura ai Premi Oscar 2021 nel ruolo di miglior attrice non protagonista.

Kunis invece ha preso parte alle pellicole Il tuo ex non muore mai di Susanna Fogel e Breaking News in Yuba Country di Tate Taylor.