Mila Suarez, contro Alex Belli: “Lo faceva anche con me”

Ad attaccare nuovamente Alex Belli è Mila Suarez, l’ex compagna. La donna si è scagliata duramente contro l’attore, accusandolo di star manipolando la moglie Delia Duran, attualmente in gara per vincere il GF Vip.

“Lo faceva anche con me” – Il GF Vip sta giungendo al termine ed è innegabile che il protagonista indiscusso di questa edizione è Alex Belli. Con il triangolo amoroso, i tira e molla con la moglie e i biglietti nascosti con Soleil Sorge, l’attore si è ritrovato al centro dei riflettori.

A scagliarsi contro l’ex volto di Centovetrine è una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Mila, una sua ex compagna, che più volte ha commentato duramente l’ex gieffino. Ed è in una recente intervista a Nuovo che la Suarez è tornata a parlare di Alex, in particolar modo del rapporto con la moglie:

“Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne. Cosa faceva a me quando stavamo insieme? Sì manipolava anche me, però me ne sono andata”.

Continuando nella sua spiegazione, l’ex gieffina ha anche spiegato il perché la Duran non abbia ancora chiuso definitivamente con il marito:

“Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile. Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui”.