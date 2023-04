Milan 1-0 Napoli, Seedorf: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio, mi dispiace per quanto successo agli azzurri”

Al termine della partita contro il Milan, l’ex centrocampista rossonero, Clarence Seedorf, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’arbitraggio della partita di Champions League.

L’ex rossonero ha criticato il modo di gestire la partita da parte del rumeno Kovacs. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Non mi è piaciuto per niente il modo in cui è stata arbitrata la partita. Non puoi iniziare in un modo e poi cambiare completamente atteggiamento nel secondo tempo”.

“Ha poi ammonito Di Lorenzo, un giallo ingiusto. Non ha fatto niente tranne che protestare leggermente. Lui è il capitano. Mi dispiace che il Napoli non possa giocare con tutti i titolari nella partita di ritorno. A me piace vincere contro squadre forti. L’arbitro ha mischiato le carte e questo mi dispiace molto“.