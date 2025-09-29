Milan 2-1 Napoli, il comunicato ufficiale del club partenopeo: “Sconfitta a Milano, ripartire a testa alta”

Il Napoli è uscito sconfitto a San Siro contro il Milan con il risultato di 1-2. La squadra di Conte ha sofferto soprattutto nel primo tempo, subendo le iniziative rossonere e andando sotto nel punteggio. Nonostante la reazione nella ripresa, con un atteggiamento più propositivo, gli azzurri hanno trovato poche soluzioni concrete e non sono riusciti a incidere come avrebbero voluto.

Dopo l’espulsione che avrebbe potuto favorire la rimonta, il Napoli non è comunque riuscito a scardinare la retroguardia milanista, solida e compatta fino al fischio finale. I cambi operati da Conte non hanno convinto né dal punto di vista tattico né sul piano dell’impatto offensivo, lasciando la sensazione di un’occasione persa per riportare a casa almeno un pareggio.

Nel post partita è arrivato anche il comunicato ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis che ha voluto caricare l’ambiente con un messaggio chiaro: nonostante la sconfitta, l’obiettivo resta soltanto uno, “Ripartire a testa alta”, mostrando orgoglio e determinazione già dalle prossime sfide sui social.

MILAN 2-1 NAPOLI, IL COMUNICATO DEL CLUB PARTENOPEO SUL SITO UFFICIALE: “RIPARTIRE A TESTA ALTA. BELLA REAZIONE DEL NAPOLI NELLA RIPRESA”

Il sito ufficiale, dopo aver riportato un estratto, si sofferma sulle dichiarazioni di Antonio Conte: “Gli azzurri perdono a San Siro. Il Napoli esce sconfitto da San Siro per 2-1. Milan avanti dopo 3 minuti con Saelemaekers. Alla mezzora il secondo gol rossonero con Pulisic. Bella reazione del Napoli nella ripresa che accorcia con un rigore di De Bruyne. Poi con il Milan in dieci dominio degli azzurri che colpiscono una traversa con Neres e sfiorano il pareggio”.