Milan, al via l’operazione per blindare Kessié: contatti avviati per il rinnovo

Il contratto in scadenza a giugno 2022 non garantiva le necessarie cautele e così il Milan ha deciso di avviare immediati contatti con l’entourage di Franck Kessié per un rinnovo che lo blindi almeno per altri quattro anni. Il contributo del centrocampista ivoriano è tra i più alti della formazione di Pioli e l’impegno verrà senza dubbio ripagato da un ingaggio più consistente.

Il Milan ne è certo. Il futuro del club passa dai piedi e dalle giocate di Franck Kessié. L’ex Atalanta, dopo un periodo di assestamento in cui alte si sono levate anche voci di una cessione, ha conquistato la fiducia di tutti. Un motorino di centrocampo con il vizio del gol è un’arma da non lasciarsi scappare. Il nuovo contratto terrà a bada i tanti estimatori in Italia e all’estero del classe ’96.

L’idea è quella di evitare che si vada troppo oltre come nel caso di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma e mettere al riparo il club da eventuali altri addii a parametro zero. In un periodo difficile come questo, in cui gli introiti sono drasticamente diminuiti, è sempre più necessario salvaguardare il patrimonio della società.

Kessié, il cui valore è nell’ultimo anno salito oltre i quaranta milioni di euro, è un vero e proprio tesoretto per il Milan. Perderlo sarebbe una tragedia e si vocifera che in Premier siano pazzi di lui.

West Ham e Everton pressano da tempo il giocatore che riscuote gran successo anche in Francia al Monaco. A questi team ci si dovrebbe affiancare anche il Napoli con Gattuso che vorrebbe il suo pupillo in rossonero anche in azzuro. Il Milan non starà a guardare e dagli attuali 2,2 milioni di euro di ingaggio sarebbe pronto a salire fino oltre quota tre milioni. Sarà abbastanza?