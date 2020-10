Milan, allarme rinnovi: dopo Donnarumma-Calhanoglu spunta il problema Kessie-Romagnoli

Massara e il suo entourage al lavoro per evitare il rischio di arrivare nuovamente alla prossima stagione con due giocatori di livello in scadenza di contratto

La rivoluzione Rangnick-Pioli durante la seconda parte della scorsa stagione calcistica ha avuto la conseguenza di creare un temporaneo vuoto di potere a livello dirigenziale all’interno del Milan, che ha portato non pochi problemi a livello di gestione delle trattative.

Quello dei rinnovi contrattuali, ad esempio, è diventato un vero e proprio allarme. Una prima questione riguarda ad esempio Donnarumma e Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà tra meno di 9 mesi.

Se la dirigenza rossonera vorrà mantenere entrambi dovrà aumentare il monte ingaggi di tutti e due i professionisti. Per adesso le voci circa una loro permanenza nel club milanese sono però ottimiste.

Un’ulteriore questione che Massara e il suo entourage dovrà però affrontare a breve è quella che riguarda Kessie e Romagnoli, in scadenza a giugno del 2022. Per quanto riguarda Kessie il suo posto da titolare non appare in discussione, nonostante l’arrivo di Tonali, dunque il rinnovo per ora è dato come certo.

Riguardo invece a Romagnoli, il giocatore avrebbe chiesto un aumento non indifferente per quanto riguarda lo stipendio, che attualmente si aggira sui 3,5 milioni di euro, e dovrebbe balzare sui 5 milioni. A prescindere, tuttavia, anche se il club decidesse di mettere i due sul mercato, un rinnovo di contratto servirebbe per scongiurare il rischio di ritrovarsi all’inizio della prossima stagione con altri due calciatori di livello in scadenza.