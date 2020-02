Milan, altra rivoluzione a giugno: in 5 sul piede di partenza

Non è una stagione da ricordare quella del Milan fino a questo momento, i rossoneri con l’arrivo di Stefano Pioli al posto di Giampaolo e di Ibrahimovic nel mercato di gennaio hanno iniziato a racimolare punti, ma il distacco dalla zona Champions resta ancora ampio (10 punti).

CAMBIO DI ROTTA – L’obiettivo di inizio stagione era rientrare nell’Europa che conta, ma al momento alla portata dei rossoneri sembrerebbe esserci solo l’Europa League, distante 2 punti. La squadra per tornare sui livelli del passato ha bisogno di innesti di qualità, per tale motivo a giugno è prevista l’ennesima rivoluzione.

ADDII – Dopo aver ceduto Suso e Piatek nel mercato di gennaio, la società rossonera in estate cercherà di piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto. Sul piede di partenza al momento sono in cinque: Kessie, Calabria, Conti, Bonaventura e Biglia.

TESORETTO – Il mercato estivo del Milan dipenderà da queste cessioni, utili per racimolare una bella somma da reinvestire per rinforzare la rosa. Boban e Maldini sono già al lavoro per trovare acquirenti e piazzare qualche colpo in uscita prima di luglio.