Milan, Amorim non perde tempo e scrive ad un suo giocatore

Rubén Amorim, nuovo allenatore del Milan, non vuole perdere tempo. Non appena è stato ufficializzato il suo incarico da tecnico, si è messo in contatto con due dei suoi giocatori, impegnati nel Mondiale: Adrien Rabiot e Mike Maignan.

Nel corso di questi mesi, il centrocampista è stato raggiunto da diverse proposte di mercato. Il suo nome è stato accostato, infatti, più e più volte al Napoli.

L’obiettivo della chiamata è chiaro: non lasciare andar via Rabiot. Amorim non è disposto a scendere a compressi. Vuole a tutti i costi il calciatore nella sua squadra.

Nel suo progetto, il centrocampista ricopre un ruolo centrale: farà da perno della mediana a due che è propenso a sviluppare.

Ecco, le parole del “Corriere dello Sport”: “A dispetto delle voci che vorrebbero Cavallo Pazzo al seguito di Max a Napoli, il nuovo tecnico del Milan ha informato Rabiot di ritenerlo un pezzo fondamentale del puzzle con cui pensa di ricostruire un Diavolo da Champions. Amorim vede Adrien come la colonna della sua mediana a due”.