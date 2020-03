Milan, anche Romagnoli sul piede di partenza ?

Aria di rivoluzione in casa rossonera. Pioli, come si dice, quasi sicuramente non sarà riconfermato. Rangnick sarà il nuovo allenatore. L’ex Lipsia e Gazidis hanno grandi idee per il nuovo Milan, e gli epurati potrebbero essere molti. Alle voci che vogliono Donnarumma e Ibrahimovic lontani dalla Milano rossonera nella prossima stagione, ora si è aggiunta anche un’altra situazione, ovvero quella legata all’attuale capitano rossonero, Alessio Romagnoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, Romagnoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e, se il rinnovo non dovesse arrivare, potrebbe anche decidere di cambiare aria. Un eventuale addio non sarebbe nemmeno così difficile visto che il suo procuratore è Mino Raiola che non ci metterebbe troppo a trovare una nuova adeguata sistemazione all’ex difensore della Roma.

Ora comunque Alessio rimane concentrato sul Milan e sul finire bene la stagione, anche perché c’è un Europeo che lo aspetta e lui vuole esserci a tutti i costi. Per il mercato ci sarà poi tempo in estate.