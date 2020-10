Milan, blitz notturno di Raiola per il rinnovo di Donnarumma: sì ad un passo

Mino Raiola sbarca a Milano e nella tarda serata incontra i vertici del Milan per ridiscutere il contratto di Gigio Donnarumma. L’incontro tanto atteso dalle parti sembra essersi svolto in un clima pacifico e in piena unità d’intenti. Il giovane portiere di Castellammare è pronto a rinnovare con i rossoneri ma serviranno garanzie per convincere del tutto il suo entourage che spera in un rinforzo concreto della rosa.

Il contratto in scadenza il prossimo giugno preoccupava e non poco l’intero ambiente milanista. Donnarumma, da cinque anni ormai portiere titolarissimo della squadra rossonera, avrebbe potuto decidere di salutare Milano per veleggiare verso nuovi lidi ma così non sarà. L’estremo difensore campano continuerà la sua avventura col Diavolo, almeno questo è ciò che trapela dall’incontro notturno tra l’agente Raiola e il board manageriale meneghino.

Smentite dunque tutte le voci che lo volevano prossimo a vestirsi di bianconero, oppure tentare il grande salto in Liga o in Premier League. Gigio Donnarumma, 21 anni lo scorso febbraio, rimarrà nel club che lo fece debuttare appena sedicenne con in panchina il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. Tutto merito degli ultimi dialoghi tra società e giocatore che vedono il Milan venire incontro alle richieste del prestigioso tesserato.

Per Gigio Donnarumma (e per il fratello Antonio) si prospettano nuovi e interessanti scenari col Milan. Il ragazzo verrà messo sempre più al centro del progetto di Pioli con un aumento di ingaggio tale da mettere il club a riparo da ogni rilancio proveniente dall’esterno. I gradi da capitano potrebbero essere ad un passo. Da definire rimangono, oltre alle cifre dell’affare, anche la durata temporale e un’eventuale clausola rescissoria da inserire nel contratto.

Intanto, a margine della gara ottimamente affrontata contro lo Sparta Praga, è stato lo stesso ds Massara a spendere qualche parola in merito al prolungamento del 99 assente per positività al Covid-19. “È un discorso attuale, lo stiamo affrontando col suo agente, ne stiamo parlando da parecchio tempo, c’è la volontà di prolungare e farlo senza fretta ma con la consapevolezza che è un obiettivo che cercheremo di ottenere“.