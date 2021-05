Milan, bloccato Maignan del Lille, Donnarumma verso l’addio: Juve vicina

Il Milan si muove in virtù del possibile addio di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno e distante al momento dal rinnovo per via delle alte richieste di ingaggio da parte di Mino Raiola.

Stando a quanto riporta stamani RMC Sport, il club rossonero avrebbe già bloccato l’eventuale sostituto, si tratta di Mike Maignan, portiere classe 1995 del Lille e della nazionale francese.

I due club avrebbero trovato l’accordo per una cifra vicina ai 16,5 milioni di euro, bonus compresi. Maignan con tutta probabilità andrà a firmare un contratto quinquennale.

La scelta del Milan di muoversi in anticipo dimostra le difficoltà nel trattenere Donnarumma, pronto a lasciare Milano e in pole position per la porta della Juventus.

I bianconeri prendendo il portiere a costo zero risparmierebbero il prezzo del cartellino e avrebbero la possibilità di venire incontro alle richieste di Raiola.