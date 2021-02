Milan, buone notizie per la retroguardia: c’è Olivera nel mirino di Maldini

Anche se la sessione di calciomercato di gennaio si è conclusa ormai da giorni, la dirigenza rossonera è al lavoro per quelle che potrebbero rivelarsi le future operazioni in entrata e in uscita del prossimo giugno.

Ebbene giungono notizie positive per quanto riguarda un nuovo innesto nel reparto difensivo: il Getafe vive una situazione leggermente delicata, poiché i risultati non accompagnano una squadra abituata a lottare per un posto in Champions o Europa League.

Ebbene in questa situazione particolare Mathías Olivera, difensore di 23 anni, potrebbe decidere di lasciare la squadra il più velocemente possibile: mesi fa era stato collegato all’Atletico Madrid, ma potrebbe farsi spazio anche il Milan.

Infatti, in base a quanto riportato da fonti vicine al club, Stefano Pioli vedrebbe con molto piacere il ragazzo come possibile sostituto di Theo Hernandez per quanto riguarda la fascia di sinistra, anche in vista delle future coppe europee.

Diego Pablo Simeone, mister dell’Atletico, non sarebbe disposto per ora a gettare la spugna per quanto riguarda il possibile approdo di Olivera, quindi si prospetta un vero e proprio duello tra le dirigenze. Vedremo chi l’avrà vinta.