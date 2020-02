Milan, Calhanoglu recupera: out Kjaer e Saelemaekers

Il Milan recupera il centrocampista turco per la sfida di Firenze ma perde i due difensori per infortunio

Il Milan stamani è tornato al lavoro per preparare la sfida di sabato sera al Franchi contro la Fiorentina di Iachini, i rossoneri vogliono dare continuità alla buona prova sfoderata con il Torino ma dovranno fare i conti con le assenze.

AI BOX – Il tecnico Pioli per l’occasione non potrà contare su Kjaer e Saelemaekers. Gli esami effettuati dal difensore ex Atalanta hanno confermato la lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Per rivederlo in campo serviranno una decina di giorni. L’esterno belga, invece, è alle prese con un trauma contusivo alla caviglia sinistra e salterà la gara di Firenze.

RECUPERO – Le buone notizie arrivano sul fronte Calhanoglu, il numero 10 turco ha smaltito l’infortunio all’ileopsoas destro rimediato dopo la semifinale di Coppa Italia con la Juventus e stamani si è allenato in gruppo. Salgono dunque le possibilità di vederlo in campo sabato a Firenze.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli