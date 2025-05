Milan, Conceição a rischio esonero: un ex SSC Napoli il grande nome per ripartire?

Sérgio Conceição presto potrebbe non essere più l’allenatore del Milan. Il futuro del tecnico rossonero è in bilico e Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto sostituirlo con un nuovo mister. A campionato in corso è però difficile convincere allenatori di un certo calibro ad accasarsi al progetto in corso e per questo motivo la decisione sarà presa al termine del campionato.

Una delle idee della dirigenza rossonera è un ex allenatore del Napoli: Maurizio Sarri. Quest’ultimo sarebbe il grande desiderio di Ibrahimovic per ripartire. Il mister ex Napoli sarebbe una garanzia del bel gioco richiesto dalla dirigenza e dalla piazza milanese.

NUOVO ALLENATORE MILAN, IL SUGGERIMENTO DEL MAESTRO ARRIGO SACCHI: “PUNTARE SU MAURIZIO SARRI O ANTONIO CONTE. ANCHE BARONI DELLA LAZIO”

“Su un maestro: penso a Sarri o a Conte. Mi piace anche Baroni della Lazio, e seguo con attenzione e curiosità la crescita di Fabregas. L’importante è che venga un allenatore che dia un chiaro stile di gioco”.

Dopo la sconfitta contro il Bologna in finale di Coppa Italia il futuro di Sérgio Conceição è sempre più in bilico e la dirigenza rossonera potrebbe anche prendere drastiche decisioni nelle prossime ore.