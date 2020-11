Milan, dopo Pioli positivo anche il vice Murelli: a Napoli senza allenatore

Domenica sera, alle ore 20.45, Napoli e Milan scenderanno in campo per la partita di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, infatti, riprenderà il campionato con un tour de force che accompagnerà gli appassionati per diverse settimane.

La partita tra i due club è sicuramente quella più attesa. Non sarà della partita l’allenatore rossonero, Stefano Pioli, positivo al Coronavirus. I rossoneri arriveranno a Napoli senza allenatore, dal momento che anche il vice di Pioli, Giacomo Murelli, è risultato positivo al tampone.

A comunicare la positività è proprio il club rossonero con il seguente comunicato sul sito ufficiale.

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio“.

Il Milan, quindi, arriverà a Napoli senza un allenatore. Gli azzurri, invece, dovranno fare i conti con i numerosi nazionali che torneranno alla base solo nei giorni successivi. In particolare, c’è anche un problema per Osimhen, dal momento che nell’ultima partita è uscito per infortunio.