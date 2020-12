Milan, è derby anche sul mercato: per Gomez si fa viva la contesa con l’Inter

El Papu Gomez potrebbe rivelarsi uno degli obiettivi più contesi in vista della prossima stagione di calciomercato, e in Italia le due milanesi sembrano in lizza per battagliarsi il campione dell’Atalanta.

La frattura dell’argentino con il suo allenatore Gasperini sembra ormai irriparabile, e lo stesso calciatore attraverso il suo profilo Instagram ha scritto rivolgendosi ai suoi tifosi: «Volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto».



La sua partenza sembra esser già stata programmata per gennaio, data la sua voglia di cambiare ambiente quanto più presto possibile, e chissà che questo cambiamento possa avvenire anche in distanze brevi: da Bergamo a Milano.

Ad oggi l’obiettivo di entrambe le dirigenze sarebbe quello di capire a quale cifra l’Atalanta sarebbe disposta a cedere il calciatore, ma fonti vicine al club sembrano suggerire che si farà di tutto per facilitare la sua dipartita.

Molto probabilmente l’Atalanta lo cederebbe anche per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifra che se dovesse essere confermata sarebbe perfetta e risponderebbe a pieno alle esigenze economiche di entrambe le milanesi.