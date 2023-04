Milan e i presunti legami con la UEFA, Alvino: “Tra i compiti di Boban la gestione del VAR nei tornei europei”

Il giornalista Carlo Alvino, tramite il suo canale social, ha analizzato la partita di Champions League tra Napoli e Milan sottolineando, in particolare, un aspetto, ovvero dei ‘legami’ tra il club rossoneri e la UEFA: “Boban ricomincia dall’UEFA: sarà Chief of Footbal. Zvonimir Boban è dal 2021 il nuovo Head of Football dell’ente presieduto da Aleksander Ceferin, una posizione manageriale creata appositamente per lui“.

“Il croato, inoltre, ha già ricoperto un ruolo analogo a livello mondiale, alla FIFA, prima della parentesi dirigenziale di 9 mesi al Milan, dal giugno del 2019 fino al marzo 2020, dove ha lavorato a stretto contatto indovinate con chi… PAOLO MALDINI. I suoi compiti all’ interno della UEFA sono i seguenti: i rapporti con le leghe e con i club; la revisione dei calendari; armonizzazione tra coppe e campionati; LA GESTIONE DEL VAR ALL’INTERNO DEI TORNEI UEFA“.

Sicuramente è necessario archiviare quanto successo sul terreno di gioco e concentrarsi sul campionato, ma il mancato fischio del calcio di rigore su Lozano continua a fare male ai tifosi napoletani.