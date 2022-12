Milan e Napoli si sfidano per un giocatore dell’Udinese

Il Napoli in questa sosta per i Mondiali si sta schiarendo le idee sugli obiettivi di mercato per la prossima stagione. Ma ovviamente per i calciatori che si mettono in mostra ci sono possono essere vari club a fare offerte. E’ questo il caso che riguarda il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Il talento tedesco sta giocando un ottima stagione in Serie A ed occhio alle sirene di mercato che potrebbero arrivare.

Paolo Maldini e Cristiano Giuntoli sono noti entrambi per la loro bravura ad accaparrarsi giovani di talento e prospettiva. I due direttori sportivi potrebbe dare vita ad una vera e propria asta per il calciatore dell’Udinese. Napoli e Milan, quindi, non lotteranno solo per i vertici della classifica ma anche per il talento in bianconero.

Secondo però le ultime di calciomercato, anche il ds della Roma Tiago Pinto sembra essere interessato a Lazar Samardzic. La Roma ha bisogno di un centrocampista capace di inserirsi e fare gol e il tedesco sembra essere il profilo ideale. Samardizic però non piace solo alle squadre italiane, occhio alle sirene che provengono dalla Bundesliga che potrebbero convincere il giovane centrocampista a tornare in patria.

L’Udinese, dal canto suo invece, pensa alla plusvalenza che potrebbe fare. Il presidente Pozzo spara il prezzo: per chiunque volesse il suo giovane calciatore servono ben 25 milioni di euro. Il tedesco è arrivato quest’anno in Italia dal Lipsia per soli 3 milioni di euro più una piccola percentuale sulla futura rivendita.

Quest’anno con la maglia bianconera ha collezionato già 16 presenze tra campionato e Coppa Italia ed ha timbrato tre volte il cartellino. Ha segnato anche nella partita allo stadio Maradona un bel gol al minuto 82′ fissando il risultato sul 3-2. E’ un giocatore preziosissimo per Mister Sottil sia quando lo schiera da titolare sia quando subentra. Chissà il prossimo anno dove deciderà di giocare.