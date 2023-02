Milan e Roma: Besiktas su Ziyech

Il PSG è furioso con il Chelsea per aver rovinato il prestito di Hakim Ziyech con una documentazione sbagliata, ma Milan e Roma devono ora sperare che non venga concluso un accordo con il Besiktas prima dell’estate

Ziyech è da tempo legato a un trasferimento in Serie A, con Milan e Roma desiderosi di prenderlo in prestito con opzione di acquisto a fine stagione. Le due società non sono mai riuscite a trovare un accordo e il Paris Saint-Germain è intervenuto nelle ultime 48 ore della finestra di gennaio con un prestito secco di sei mesi.

Tuttavia, il trasferimento è fallito quando il PSG ha rimproverato al Chelsea di aver inviato per tre volte documenti sbagliati, costringendolo quindi a non rispettare la scadenza per il trasferimento. Secondo il quotidiano The Telegraph, i big di Ligue 1 sono così arrabbiati che hanno promesso di non fare più affari con il Chelsea in futuro.

Ciò significherebbe eliminare una forte concorrente nel caso in cui Milan e Roma volessero ritentare l’acquisto di Ziyech in estate. Tuttavia, il sito turco Fanatik sostiene che il Chelsea abbia offerto il marocchino al Besiktas, la cui finestra di trasferimento è ancora aperta.

PSG non contento

I parigini non sarebbero contenti del comportamento del Chelsea per il calciatore. Infatti, c’è chi avrebbe manifestato il suo malcontento: “Adesso Hakim tornerà lì dove non è ben accetto. Il Chelsea ha rovinato sei mesi di carriera del giocatore a causa del suo scarso comportamento e del modo superficiale con cui ha condotto la trattativa. C’è grande dispiacere poiché è inaccettabile che un club di tale portata possa comportarsi in questo modo, ma, evidentemente, quanto accaduto, riassume il loro modo di fare business al momento“.