Milan, è Zaccagni l’obiettivo per l’estate: ma occhio alla concorrenza azzurra

Con la sessione di calciomercato di gennaio ormai cominciata, molti club oltre che mandare a segno obiettivi in tempi brevi, stanno anche sondando il terreno per quelli futuri: tra le dirigenze che stanno agendo in tal senso c’è anche quella del Milan.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, sarebbe ormai appurato che il club di Stefano Pioli abbia messo gli occhi su Mattia Zaccagni, classe ’95 dell’Hellas Verona di Ivan Jurić.

Maldini e Massara, probabilmente anche per non farsi trovare impreparati nel caso di un mancato accordo con Çalhanoğlu per il rinnovo del contratto, hanno inserito a tutti gli effetti il 26enne nella lista dei loro interessi.

Tuttavia la squadra di Milano non è l’unica interessata al giocatore, in questi giorni, infatti, i veronesi hanno ricevuto una proposta di 10 milioni di euro più bonus da parte del Napoli.

Tuttavia la volontà di Setti, per adesso, è quella di non cedere il giocatore a gennaio e aspettare l’estate in modo da far scattare un’asta per il suo cartellino. Il Milan attualmente non ha avanzato offerte concrete, ha però manifestato un concreto interesse al manager del giocatore.