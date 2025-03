Milan, futuro Conceição in bilico: il sogno di Ibrahimovic è un ex Napoli

Sérgio Conceição presto potrebbe non essere più l’allenatore del Milan. Il futuro del tecnico rossonero è in bilico e Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto sostituirlo con un nuovo mister. A campionato in corso è però difficile convincere allenatori di un certo calibro ad accasarsi al progetto in corso.

Una delle idee della dirigenza rossonera è un ex allenatore del Napoli: Maurizio Sarri. Quest’ultimo sarebbe il grande desiderio di Ibrahimovic per ripartire. Il mister ex Napoli sarebbe una garanzia del bel gioco ma difficilmente accetterebbe di subentrare in questa difficile stagione per il Milan.

NUOVO ALLENATORE MILAN, IL SUGGERIMENTO DEL MAESTRO ARRIGO SACCHI: “PUNTARE SU MAURIZIO SARRI O ANTONIO CONTE. ANCHE BARONI DELLA LAZIO”

“Su un maestro: penso a Sarri o a Conte. Mi piace anche Baroni della Lazio, e seguo con attenzione e curiosità la crescita di Fabregas. L’importante è che venga un allenatore che dia un chiaro stile di gioco”.

Dopo la sconfitta contro la Lazio il futuro di Sérgio Conceição è sempre più in bilico e la dirigenza rossonera potrebbe anche prendere drastiche decisioni.