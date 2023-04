Milan, i tifosi si aspettavano scuse a Theo Hernandez da parte di Luciano Spalletti

La partita tra Napoli e Milan è la più attesa dell’anno. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21 e molte sono state le polemiche che hanno preceduto la partita, alcune delle quali davvero inutili e forse in alcuni casi anche fuori luogo.

Nelle ultime ore, infatti, i tifosi rossoneri hanno puntato il dito contro Luciano Spalletti per la conferenza stampa che ha preceduto la partita contro i rossoneri. Come commentato su alcune pagine social, infatti, i tifosi del Milan se la sono presa con il mister per non aver fatto alcun accenno sulle vicende che hanno coinvolto Theo Hernandez.

Il calciatore rossonero, infatti, è stato preso di mira dai tifosi azzurri sui social con offese in alcuni casi anche molto gravi. I tifosi del Milan si aspettavano almeno un messaggio di scuse da parte dell’allenatore partenopeo: “Ha fatto finta di niente, stiamo parlando di un episodio gravissimo. Da Spalletti mi aspettavo almeno una parola di scusa“, “Inaccettabile mister, non può mettersi al pari di certi tifosi. Quanto successo è vergognoso“, sono alcuni dei commenti.

È difficile, però, immaginare che in una partita così importante il mister Luciano Spalletti dedichi qualche parola all’episodio che ha coinvolto Theo Hernandez. Continuare a sottolineare l’accaduto, infatti, non farà altro che dare risalto a quegli incivili che nulla hanno a vedere con il vero tifoso.