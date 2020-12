MIlan: il centrocampo chiama, Maldini risponde con un colpo da 35 milioni di euro

Dopo la sfida contro il Parma della scorsa domenica, terminata 2-2, il Milan è riuscito a mantenere il primato in classifica, vedendo il sogno scudetto farsi sempre più concreto. Tuttavia la gara è comunque costata cara ai rossoneri, a causa di Bennacer.

L’algerino nonché centrocampista della squadra di Pioli è stato una delle pedine più importanti della prima parte di stagione, e perderlo significherebbe rinunciare a molto. Il giocatore, secondo fonti Sky, si sarebbe stirato.

Le probabilità che debba rimanere fuori a lungo, purtroppo, sono più che elevate, e dunque Maldini dovrà correre ai ripari se vuole assicurare un livello top alla sua squadra. Se nelle prossime sfide accanto a Kessié potrà giocare Sandro Tonali, infatti, in caso di infortuni e squalifiche la situazione si complicherebbe.

In lizza sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbe spuntato di nuovo Boubakary Soumaré. Il francese aveva già attirato l’attenzione della dirigenza durante l’estate, ma poi era stato mollato a causa delle pretese troppo alte.

Il Lille, infatti, aveva chiesto circa 35 milioni di euro per il cartellino della promessa classe 1999, ma chissà che in tempi di emergenza Covid non sia disposto a calare le pretese in modo da permettere l’interessamento concreto anche da parte di squadra come il Milan.