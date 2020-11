Milan, incontro col Real Madrid per Diaz: l’obiettivo è assicurarselo almeno per un altro anno

Il Milan capoclassifica si gode il suo gioiellino pescato nelle battute finali della campagna acquisti estiva, Brahim Diaz. Lo spagnolo a soli ventidue anni è riuscito con la sua qualità e la grande applicazione a scalare fin da subito le gerarchie imposte da Pioli, finendo per essere uno tra i giocatori con più presenze finora del club rossonero. In coppa contro il Lille sarà lui a fare da collante tra la linea mediana e l’attacco meneghino.

Un compito importante che la dice lunga sulla fiducia che tutto l’ambiente gli tributa e che non è passata inosservata neppure ai piani alti. Maldini e Massara hanno combattuto fino all’ultimo minuto di calciomercato per averlo e la scommessa si è presto tramutata in orgogliosa certezza. Il classe ’99 di Malaga è un giocatore da Milan, uno che, nel prossimo futuro, potrebbe addirittura finire per sovvertire le gerarchie in patria nella super concorrenziale nazionale spagnola.

Il Milan sa di aver in rosa un elemento importante e non ha intenzione di lasciarselo scappare. Per il momento il ragazzo rimarrà in Italia sulla base di un prestito secco firmato col Real senza alcuna clausola a sostegno. L’obiettivo del ds Maldini è quella di poter continuare a fare affidamento su Diaz per almeno un altro anno anche se non è detto che il prestito non si possa tramutare in un acquisto definitivo.

Al momento Brahim Diaz è valutato dalle merengues attorno ai 25 milioni di euro. Non una cifra esorbitante ma comunque impegnativa per un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Il Milan, ne siamo certi, ce la metterà tutta per grattare fino in fondo al barile per riuscire a venire incontro alle richieste spagnole. Elliott è avvertito. Alla prossima riunione con i suoi manager gli si chiederà senza mezzi termini di intervenire con fondi freschi.

Qualora il Milan non riuscisse nell’incarico allora si opererà per rinnovare l’intesa col Real Madrid sulla base di un nuovo prestito magari corroborato da un diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni. Difficile capire quali sono i piani dei blancos. Zidane userà questa stagione per continuare ad osservare i miglioramenti di Diaz. Una clausola di recompra metterà al sicuro il club dal perdere il talentino appena sbocciato.