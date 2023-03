Milan, infortunio per Kalulu: salterà il Napoli?

Infortunio in Nazionale per Kalulu, giocatore del Milan, il quale ora rischia la sua presenza nel match contro il Napoli

Tegola per il Milan in vista per la prossima partita contro il Napoli: Pierre Kalulu, difensore rossonero, si è infortunato con la Nazionale Under 21 della Francia e rischia il match contro il club azzurro.

Infortunio per Kalulu: le condizioni

Il difensore del Milan avrebbe riportato, nel corso di un match con la Nazionale Under 21 francese, un problema al polpaccio. La sua partecipazione al match contro il Napoli, dunque, sarebbe a forte rischio.

A causa dell’infortunio, si è già deciso di farlo tornare in Italia senza la possibilità di fargli disputare la prossima gara con la Nazionale Under 21 francese. Attualmente non è ancora chiara la sua reale condizione fisica, ma verrà costantemente monitorato e nelle prossime ore si cercherà di capire meglio il problema.